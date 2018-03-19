НАТО призывает Россию полностью раскрыть программу "Новичок" перед ОЗХО

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. НАТО призывает Россию полностью раскрыть программу по созданию отравляющего вещества, воздействию которого подвергся экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конеференции по итогам встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

"НАТО призывает Россию полностью раскрыть перед ОЗХО все детали своей программы "Новичок", - сказал он. Затем Столтенберг практически дословно повторил набор тезисов, содержащихся в принятом Советом НАТО 15 марта заявлении по нападению в Солсбери, сказал, в частности, что это нападение "стоит в одном ряду с другими необдуманными действиями России".

Столтенберг также приветствовал заявления Великобритании о сотрудничестве с ОЗХО в расследовании этого инцидента. В свою очередь Борис Джонсон, как и ранее, не привел ни одного факта о ходе британского расследования, лишь призвав ЕС и НАТО "вместе бороться с дезинформацией России и оказывать давление на нее". В понедельник утром Джонсон сообщил в Брюсселе, что инспекторы ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы отравляющего вещества "Новичок". Ранее британский МИД информировал о том, что образцы будут переданы в международные лаборатории "с высокой репутацией", которые будут отобраны ОЗХО для тестирования. Подготовка результатов займет как минимум две недели. Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персона нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.