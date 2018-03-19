ЕС и Британия достигли соглашения по переходному периоду, придав уверенности бизнесу

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания достигли общей договоренности, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) составит 21 месяц.

Эта новость была позитивно воспринята бизнесом, получившим ясность по поводу того, какой стратегии развития придерживаться вплоть до декабря 2020 года, когда должен завершиться указанный переходный период. Впрочем, неурегулированные вопросы между сторонами пока остаются, и именно поэтому опубликованный текст соглашения напечатан различным по цвету шрифтом - в зависимости от степени согласованности тем. Камнем же преткновения остается вопрос границы на острове Ирландия.

Значительный шаг

О достигнутой договоренности объявил в Брюсселе в понедельник главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье на совместной пресс-конференции с министром Великобритании по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом. Она состоялась по итогам очередного раунда переговоров.

"Мы договорились, что транзитный период будет ограничен по времени и составит 21 месяц с 30 марта 2019 года, когда Великобритания покинет ЕС. В этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами члена ЕС, оставаясь членом единого рынка, но не сможет принимать участие в процессе принятия решений в Евросоюзе", - сказал Барнье.

В свою очередь Дэвис заявил, что стороны сделали "значительный шаг" вперед. "В декабре мы добились важного достижения, придя к соглашению по первой стадии переговоров. Сегодня мы сделали другой значительный шаг, достигнув соглашения по следующей стадии [переговоров], которая, уверен я, будет одобрена Европейским советом, когда он соберется позднее на этой неделе", - сказал британский переговорщик.

Реакция рынков и бизнеса

Рынки восприняли эти новости с большим воодушевлением. На настоящий момент курс британского фунта стерлингов демонстрирует активный рост по отношению к доллару. Он превысил отметку в $1,40 за фунт, достигнув самого высокого уровня за последние три недели.

По оценке газеты Financial Times, это вызвано тем, что предварительная договоренность Барнье и Дэвиса представляет из себя самую важную гарантию, полученную бизнесом с момента начала переговоров по выходу из ЕС. Руководители компаний часто жаловались, что не могут осуществлять сколько-нибудь серьезное бизнес-планирование, не имея представления о том, что именно произойдет после официальной даты "развода" 29 марта 2019 года. Наличие четко определенного переходного периода даст бизнесу гарантии, что до момента его завершения отношения Великобритании с ЕС продолжатся на тех же условиях, как и до выхода страны из состава сообщества.

Британская торговая палата приветствовала достижение сделки. Об этом говорится в направленном в ТАСС заявлении генерального директора палаты Адама Маршалла.

"Это веха, в ожидании которой находились многие компании по всей Великобритании. Соглашение о переходном периоде, сохраняющем статус-кво - это отличная новость для торговых фирм с обеих сторон Ла-Манша, поскольку она означает, что в краткосрочной перспективе они столкнутся с минимальными или нулевыми изменениями в своей повседневной деятельности", - сказано в этом заявлении.

По словам Маршалла, "политическое соглашение, достигнутое в Брюсселе, является достаточным для большинства компаний, чтобы осуществлять перспективное планирование с куда большей долей уверенности". "У многих компаний теперь есть ясность, которой они добивались, чтобы продолжать осуществление стратегий, касающихся инвестиций и найма на работу, которые в ином случае оставались бы под вопросом", - добавил глава палаты.

Почти в цвета Ирландского триколора

Барнье тем временем призвал не слишком поддаваться эйфории, обратив внимание на то, что Евросоюз и Великобритания к саммиту ЕС 22-23 марта смогли согласовать "большую часть текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС, но еще остается достичь окончательной договоренности о режиме границы с Ирландией".

"Мы подтвердили договоренность о правах граждан. Выходцы из ЕС и Великобритании [на территории друг друга] должны пользоваться равными правами и гарантиями, хотя еще остается согласовать вопросы пенсионного обеспечения. Мы подтвердили договоренность по финансовой проблеме (достигнутой в декабре 2017 года, согласно которой Великобритания продолжит платить взносы в бюджет ЕС до конца 2020 года - прим. ТАСС). Мы согласовали условия транзитного периода [после Brexit]", - отметил он.

"Мы сделали большой шаг вперед, но нужно понимать, что мы говорим о подготовке международного соглашения, в котором должна быть достигнута полная юридическая точность формулировок", - сказал Барнье, объясняя отсутствие окончательной договоренности по всем переговорным позициям.

"Ничего не согласовано, пока все не согласовано", - сказал при этом главный переговорщик ЕС, прибегнув к своему, наверное, самому любимому выражению. В буквальном смысле слова ярким подтверждением этого тезиса стало то, что шрифт текста незаконченного проекта соглашения о Brexit Лондон и Брюссель был набран тремя цветами. С их помощью были обозначены блоки текста, находящиеся на разной стадии согласования.

"Мы опубликовали проект текста в трех цветах: зеленым прописаны юридически согласованные формулировки; желтым - те, по которым есть политическая договоренность, но которые требуют доработки; и белым - те предложения ЕС, по которым нам необходимо дополнительное время для переговоров", - сказал он.

Так, белый шрифт был ожидаемо избран для вопроса границы между являющейся частью Великобритании Северной Ирландией и входящей в состав ЕС Республикой Ирландия. Основная сложность заключается в том, как одновременно избежать физической границы, пограничного и таможенного контроля между расположенными на одном острове двумя странами в ситуации, когда одна из них выходит Евросоюза и его общего рынка, а другая в них остается.

Эта проблема до сих пор не урегулирована, хотя в понедельник было сообщено об определенной подвижке. Ею стала поправка, которую с технического языка можно перевести как "ограничитель обратного хода" (backstop). Эта поправка, на которой настаивал Брюссель, подразумевает, что при наличии договоренности с Лондоном по теме границы Северная Ирландия продолжит действовать по правилам общего рынка ЕС.

О Гибралтаре

Тем временем в понедельник было объявлено и о перспективах Гиралтара. "Гибралтар покинет Евросоюз одновременно с Великобританией, это не может быть поставлено под сомнение. Однако после этого Испания получит полную поддержку Евросоюза, чтобы завершить согласование в двустороннем порядке с Великобританией остающихся неурегулированными вопросов управления этой территорией", - сказал Барнье.

Гибралтар является заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией. Она вошла в ЕС в составе Соединенного Королевства в 1973 году.

Изначально предполагалось, что саммит глав государств и правительств ЕС 22-23 марта утвердит текст соглашения об организованном выходе Великобритании из ЕС. Теперь саммит сможет лишь одобрить промежуточную версию этого документа.