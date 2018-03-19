Могерини: Тереза Мэй проинформирует саммит ЕС по делу Скрипаля 22 марта в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирует глав государств и правительств Евросоюза на саммите 22 марта в Брюсселе по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества.

"Тереза Мэй проинформирует о ситуации на саммите", - сказала она.

По словам Могерини, страны - члены Евросоюза едины в позиции по делу Скрипаля. "Многие спорили, что у нас будут разногласия (среди членов ЕС - прим. ТАСС). Но у нас единство. Наша общая позиция в том, мы чрезвычаной серьезно восприняли оценку Великобритании о том, что, вероятно, Россия несет ответственность", - отметила она.

Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия отвергает любую свою причастность к инциденту.