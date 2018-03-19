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ООН призвала срочно помочь беженцам из Восточной Гуты и Африна

Международная панорама
19 марта, 20:17 дата обновления: 19 марта, 21:11 UTC+3 ООН ООН 19, марта. /ТАСС

Пригород Дамаска покинули как минимум 25 тыс. человек, а район Африна - 100 тыс. человек, сказал Стефан Дюжаррик

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ООН, 19 марта. /ТАСС/. ООН призывает к срочным мерам по реагированию на "катастрофическую ситуацию", в которой находятся сирийцы, покидающие пригород Дамаска Восточную Гуту и район Африн на северо-западе страны. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"ООН в срочном порядке призывает помочь обуздать катастрофическую ситуацию для десятков тысяч человек из Восточной Гуты и Африна", - сказал он. Как сообщил Дюжаррик, покидающие эти два района люди "устали, голодны, травмированы и испуганы". "Нам нужно оказать им срочную помощь. Эти мирные жители оказались в ужасающих гуманитарных условиях", - подчеркнул он. 

По его словам, с 11 марта пригород Дамаска покинули "по меньшей мере 25 тыс. человек", состояние здоровья многих из которых находится в плачевном состоянии. Дюжаррик отметил, что сотрудники ООН ежедневно посещают центры размещения беженцев из Восточной Гуты. "Все убежища сильно переполнены, но каждый день туда прибывает все больше людей", - добавил представитель генсека.

Он сообщил, что в районе Африна насчитывается 100 тыс. вынужденных переселенцев. "Большинство из них, около 75 тыс., бежали в Тель-Рафаат, а остальные - в Нубуль, Захру и близлежащие деревни", - заявил представитель генсека.

24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС). Западные государства добивались принятия резолюции на фоне ситуации в Восточной Гуте, где в окружении сирийской армии находятся несколько тысяч членов вооруженных группировок.

По информации ТАСС, восемь стран - Великобритания, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, США, Франция и Швеция - направили 16 марта в Совет Безопасности ООН письмо, в котором потребовали принять "решительные действия" для прекращения боевых действий на всей территории Сирии.

"Мы призываем всех членов ООН, в особенности Сирийскую Арабскую Республику и Российскую Федерацию, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности, полностью выполнять требования резолюции 2401, которая, если будет выполнена полностью, спасет сотни - если не тысячи - детей, женщин и мужчин, ужасно страдавших последние восемь лет в результате жестокого конфликта в Сирии. Если государства - члены не выполнят эту резолюцию, необходимо, чтобы этот Совет немедленно добился принятия решительных мер для установления полного прекращения боевых действий по всей Сирии, обеспечения гуманитарного доступа и защиты сирийского народа", - говорится в документе, распространенном в Совбезе в понедельник.

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