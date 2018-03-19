ООН призвала срочно помочь беженцам из Восточной Гуты и Африна

По его словам, с 11 марта пригород Дамаска покинули "по меньшей мере 25 тыс. человек", состояние здоровья многих из которых находится в плачевном состоянии. Дюжаррик отметил, что сотрудники ООН ежедневно посещают центры размещения беженцев из Восточной Гуты. "Все убежища сильно переполнены, но каждый день туда прибывает все больше людей", - добавил представитель генсека.

Он сообщил, что в районе Африна насчитывается 100 тыс. вынужденных переселенцев. "Большинство из них, около 75 тыс., бежали в Тель-Рафаат, а остальные - в Нубуль, Захру и близлежащие деревни", - заявил представитель генсека.

24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС). Западные государства добивались принятия резолюции на фоне ситуации в Восточной Гуте, где в окружении сирийской армии находятся несколько тысяч членов вооруженных группировок.

По информации ТАСС, восемь стран - Великобритания, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, США, Франция и Швеция - направили 16 марта в Совет Безопасности ООН письмо, в котором потребовали принять "решительные действия" для прекращения боевых действий на всей территории Сирии.

"Мы призываем всех членов ООН, в особенности Сирийскую Арабскую Республику и Российскую Федерацию, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности, полностью выполнять требования резолюции 2401, которая, если будет выполнена полностью, спасет сотни - если не тысячи - детей, женщин и мужчин, ужасно страдавших последние восемь лет в результате жестокого конфликта в Сирии. Если государства - члены не выполнят эту резолюцию, необходимо, чтобы этот Совет немедленно добился принятия решительных мер для установления полного прекращения боевых действий по всей Сирии, обеспечения гуманитарного доступа и защиты сирийского народа", - говорится в документе, распространенном в Совбезе в понедельник.