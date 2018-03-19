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Савченко требует отставки генпрокурора Украины из-за нарушения презумпции невиновности

Международная панорама
19 марта, 20:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, марта. /ТАСС

Кроме того, депутат подала дисциплинарную жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров

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КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила генпрокурора Украины Юрия Луценко в нарушении презумпции невиновности и обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой отстранить его от должности.

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"Сегодня мной было подана жалоба президенту Украины на нарушение присяги генеральным прокурором Украины, - написала она в Facebook. - Так, Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно придерживаться конституции и законов Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства".

Савченко просит Порошенко подать в украинский парламент ходатайство "о предоставлении согласия на увольнение" Луценко, а после получения согласия от депутатов отстранить его от занимаемой должности. Кроме того, депутат подала дисциплинарную жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

15 марта Генеральная прокуратура внесла в Раду представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и разрешение привлечь ее к уголовной ответственности. Тогда Луценко заявил о наличии неопровержимых доказательств, которые подтверждают, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной рады.

Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая принимала активное участие в силовой операции в Донбассе, в июне 2014 года была задержана на территории РФ и позже осуждена на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она вернулась в Киев. Президент Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.

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Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич
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