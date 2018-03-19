Меркель поздравила Путина с победой на выборах президента России

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства и выразила надежду на конструктивное сотрудничество в будущем. Текст телеграммы распространила в понедельник пресс-служба главы кабинета министров ФРГ.

"Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю вас с очередным избранием президентом Российской Федерации", - говорится в тексте телеграммы.

"Сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между нашими государствами и народами. Нам следует на этом основании предпринимать усилия для конструктивной работы над важными двусторонними и международными проблемами и поиска надлежащих решений. Желаю вам успеха в решении стоящих перед вами задач", - отметила Меркель.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.