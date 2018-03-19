Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что у нее не вызвали удивления итоги президентских выборов в России.

"Мы не удивлены итогами выборов", - заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, отвечая на вопросы репортеров, которые сопровождают Трампа на борту президентского самолета по пути в город Манчестер (штат Нью-Гэмпшир).

"Что это означает?" - задали Гидли уточняющий вопрос. "Это означает, что мы не удивлены итогами выборов", - повторил он.

"Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашим интересам. Но мы также изучаем возможности для совместной деятельности, когда это отвечает нашим интересам", - добавил заместитель пресс-секретаря. Его высказывания распространил пресс-пул Белого дома.

По словам Гидли, телефонная беседа Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным пока не планируется.

Согласно последним данным ЦИК РФ, Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.