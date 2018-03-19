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Меркель заявила об отсутствии существенного прогресса в реализации "Минска-2"

Международная панорама
19 марта, 21:32 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 19, марта. /ТАСС

Канцлер ФРГ сказала, что польский премьер Матеуш Моравецкий разделяет ее точку зрения

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ВАРШАВА, 19 марта. /ТАСС/. Берлин и Варшава придерживаются единой позиции по кризису в Донбассе, существенного прогресса в реализации "Минска-2" пока нет. Об этом заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в Варшаве с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

"В том, что касается Украины, у нас абсолютно одинаковые точки зрения. Пока нет большого заметного прогресса в связи с минскими договоренностями, мы будем продолжать работать в этом направлении", - отметила глава кабмина ФРГ.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Персоны
Меркель, Ангела Моравецкий, Матеуш
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Кризис на Украине
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