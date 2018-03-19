Звезда сериала "Секс в большом городе" решила баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Звезда телесериала "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) Синтия Никсон объявила о решении побороться в сентябре за звание кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк на первичных выборах (праймериз) Демократической партии. Об этом 51-летняя актриса и общественный деятель написала в понедельник в своем Twitter.

"Я люблю Нью-Йорк и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры в губернаторы. Присоединяйтесь к нам", - информировала Никсон.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 March 2018

Она очертила главное направление своей будущей предвыборной кампании. "Я считаю, что множество людей по самым разным причинам хотели бы, чтобы я баллотировалась. Я думаю, что причиной "номер один" является образование", - добавила исполнительница.

В телесериале "Секс в большом городе" Никсон играет одну из четырех закадычных подруг. В жизни обладательница премий Emmy, Tony и Grammy выступает за легализацию однополых браков и расширение доступности образования в США.

Как сообщала ранее газета The New York Times, актриса прорабатывала с двумя консультантами мэра Нью-Йорка Билла де Блазио шансы побороться с Эндрю Куомо за право стать единым кандидатом от демократов на пост губернатора штата. Куомо занимает этот пост в настоящий момент и намерен переизбираться.

На промежуточных выборах 6 ноября в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.