В Конгрессе США хотят задать Цукербергу вопросы о сборе данных пользователей Facebook

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Два американских сенатора попросили провести слушания в Конгрессе США с участием основателя Facebook Марка Цукерберга, чтобы задать ему вопросы касательно сбора данных о пользователях этой социальной сети британской аналитической компанией Cambridge Analytica. Соответствующее письмо было направлено в понедельник председателю юридического комитета Сената республиканцу Чарльзу Грассли.

Авторами выступили члены обеих партий - республиканец Джон Кеннеди и демократ Эми Клобачар. "Мы пишем вам с тем, чтобы выразить серьезную обеспокоенность в связи с последними сообщениями о том, что данные миллионов американцев были использованы с целью повлиять на избирателей", - говорится в тексте. Законодатели отмечают, что речь идет об информации с учетных записей 50 млн пользователей, а это четверть от тех, кто голосовал на президентских выборах 2016 года.

"Конгресс должен предпринять действия по защите частной информации граждан", - продолжают сенаторы. Они указывают на то, что Facebook, а также компании Google и Twitter на сегодняшний день "накопили беспрецедентные объемы личных данных", используя их для продажи рекламы, "в том числе, политической". По мнению Кеннеди и Клобачар, слушания с участием глав этих компаний "дадут комитету возможность получить обновленную информацию" о добровольных усилиях этих структур, "предпринимаемых для борьбы с иностранным вмешательством" и защиты личных сведений американцев. Кроме того, сенаторы хотят поинтересоваться у глав технологических компаний, какие меры они принимают с целью не допустить злонамеренного использование их платформ на будущих выборах.

В понедельник другой член верхней палаты Конгресса США демократ Рон Уайден направил письмо непосредственно Цукербергу с просьбой прояснить политику Facebook по передаче сведений о пользователях третьим лицам.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме, занимавшейся сбором информации в соцсетях об американском электорате для предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа, удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.