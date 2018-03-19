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Минобороны Венесуэлы: военный самолет США нарушил воздушное пространство страны

Международная панорама
19 марта, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, самолет "вторгся в воздушное пространство над территориальными водами архипелага Лос-Монхес"

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ТАСС, 19 марта. Военно-транспортный самолет США вошел в воздушное пространство Венесуэлы без разрешения правительства южноамериканской страны. Об этом заявил в понедельник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

"В эту субботу (17 марта) был замечен самолет Boeing C17 ВВС США, который взлетел с базы Хато на Кюрасао", - приводит слова главы военного ведомства агентство EFE. Министр заявил, что самолет "вторгся в воздушное пространство над территориальными водами архипелага Лос-Монхес".

В 2015 и 2016 годах минобороны Венесуэлы также заявляло об аналогичных инцидентах с участием самолетов США.

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