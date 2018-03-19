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Мэй приветствует прогресс в переговорах с ЕС

Международная панорама
19 марта, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Британский премьер сказала, что переходный период обеспечит стране "плавный Brexit"

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ТАСС, 19 марта. Глава британского правительства Тереза Мэй приветствует прогресс, достигнутый в результате переговоров между Соединенным Королевством и Европейским союзом (ЕС), которые объявили в понедельник о достижении соглашения по переходному периоду после Brexit. Об этом заявил представитель Мэй.

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ЕС и Британия достигли соглашения по переходному периоду, придав уверенности бизнесу

"Премьер-министр приветствует тот факт, что мы смогли достичь еще большего прогресса в переговорах с ЕС и что мы смогли обеспечить компаниям и гражданам уверенность благодаря переходному периоду, который обеспечит плавный Brexit и позволит нам вести торговлю на тех же условиях, что и сейчас, вплоть до 2020 года", - приводит агентство Reuters слова представителя британского премьер-министра.

Ранее в понедельник было объявлено, что Евросоюз и Великобритания достигли общей договоренности, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) составит 21 месяц. Эта новость была позитивно воспринята бизнесом, получившим ясность по поводу того, какой стратегии развития придерживаться вплоть до декабря 2020 года, когда должен завершиться указанный переходный период.

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