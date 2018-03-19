США расширили свой санкционный список по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американская администрация внесла имена еще ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в черный список США. Об этом сообщило в понедельник министерство финансов США.

Как оно уточнило, односторонние санкции вводятся в общей сложности против еще четырех граждан южноамериканской страны. Ими стали Вильян Антонио Контрерас, Нельсон Рейнальдо Лепахе Саласар, Америко Алекс Мата Гарсиа и Карлос Альберто Ротондаро Кова. Первые трое работают на руководящих постах в экономическом блоке правительства, четвертый занимал схожую должность в прошлом. На практике новые решения Вашингтона означают, что американским гражданам отныне запрещено вести какие бы то ни было дела с лицами, попавшими в черный список, а собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.

По мнению минфина США, нынешний шаг Вашингтона призван заострить внимание мировой общественности на проблемах "неэффективного управления экономикой" Венесуэлы и укоренившейся в ней коррупции. Эти две проблемы стали "определяющими чертами режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", считает американский минфин. С его точки зрения, действия правительства Венесуэлы привели к тому, что ее национальная валюта фактически полностью обесценилась вследствие гиперинфляции, возник дефицит продовольствия и медикаментов, в стране был спровоцирован "гуманитарный кризис", который невозможно преодолеть, поскольку Каракас отказывается менять свою экономическую политику и принимать помощь из-за рубежа.

Кроме того, представитель исполнительной ветви власти США подтвердил, что Вашингтон, как уже неоднократно говорилось ранее, изучает возможность применения различных ограничительных мер в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. В начале марта появились сведения о том, что власти США планируют использовать санкции в отношении венесуэльской PDVSA. Речь идет и о возможности применения Соединенными Штатами против Венесуэлы нефтяного эмбарго.