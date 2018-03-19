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Де Мистура: разделение Сирии привело бы к катастрофическим последствиям

Международная панорама
19 марта, 22:21 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 19, марта. /ТАСС

Спецпосланник генсека ООН высказался за проведение в стране инклюзивного политического процесса

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ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что разделение Сирии стало бы катастрофой не только для этой страны, но и для региона, в котором она находится. Такое мнение он высказал, выступая в понедельник в Женевском институте международных отношений.

"Правда состоит в том, что мягкое, долгосрочное разделение Сирии, которое мы сейчас наблюдаем, станет катастрофой - не только для Сирии, но и всего региона", - отметил эмиссар ООН.

В этой связи спецпосланник высказался за проведение инклюзивного политического процесса с участием религиозных общин, в частности, суннитской, предупредив, что в противном случае может вновь усилиться террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Без инклюзивного политического процесса, с участием тех, кто из него исключен, в частности, суннитского большинства, ИГИЛ (бывшее название ИГ) вернется", - заключил де Мистура.

Спецпосланник ООН не в первый раз предупреждает об опасности разделения Сирии. В частности, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что фрагментация этой страны может привести к ее "балканизации".

Эмиссар продемонстрировал в Мюнхене карту арабской республики, разделенной на сектора. "Сколько цветов? Это рентгеновский снимок Сирии, фрагментация, раздробленность, это очень опасно, - сказал он. - Если все оставить без изменений и не обеспечить единство и суверенитет, может произойти "балканизация" страны. Надеюсь, никакие государства этого на хотят".

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