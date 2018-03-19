Аббас: за покушением на палестинского премьера стоит ХАМАС

ТАСС, 19 марта. Движение ХАМАС единолично несет ответственность за покушение на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу в секторе Газа. Об этом заявил в понедельник в Рамалле президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Нам не нужно, чтобы они [хамасовцы] проводили расследование этого инцидента, предоставляли нам какую-либо информацию по нему, - цитирует Аббаса агентство Маан. - Нам от них ничего не нужно, потому что мы прекрасно знаем, что именно движение ХАМАС стоит за этим презренным и преступным актом".

13 марта колонна автомобилей, в которой находились Хамдалла и глава общей службы разведки Маджед Фарадж, была подорвана на заложенной на обочине дороги самодельной бомбе через минуты после въезда в сектор Газа. В результате ранения получили несколько охранявших кортеж силовиков. Сам премьер не пострадал и позднее принял участие в запланированной церемонии открытия станции по очистке сточных вод.

"Хочу поздравить премьера Хамдаллу и генерал-майора Маджеда Фараджа с тем, что они выжили в этом нападении", - отметил Аббас, пообещав всячески противостоять подобным действиям исламистов в Газе и принять "национальные, легитимные и финансовые меры для сохранения национального проекта".

Говоря о межпалестинском примирении, он обвинил ХАМАС в нежелании достичь его. "Нет двух сторон раскола, есть только одна, которая потворствует ему и навязывает в качестве статус-кво свою нелегитимную власть, - сказал он. - Итогом примирительных переговоров с ХАМАС стало покушение на премьера, и если бы оно удалось, его последствия были бы катастрофическими для нашего народа и привели бы к гражданской войне в Палестине".

Сразу после атаки Аббас уже возлагал на хамасовцев ответственность за нее, однако последние категорически отвергли свою причастность. В движении назвали покушение "очередной попыткой подорвать безопасность в секторе и нанести удар по усилиям в рамках достижения единства и примирения", пообещав незамедлительно провести расследование.