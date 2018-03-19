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Сирийские курды объявили, что будут бороться против захватнических планов Анкары

Международная панорама
19 марта, 22:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Коалиция "Силы демократической Сирии" обещает "усилить вооруженное сопротивление и добиться освобождения Африна от оккупации, чтобы туда могло вернуться мирное население"

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ТАСС, 19 марта. Политическое руководство коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) заявило в понедельник, что "будет бороться против захватнических планов Анкары".

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"Наш народ не позволит [президенту Турции Тайипу] Эрдогану осуществить свой замысел по установлению господства над севером Сирии", - говорится в воззвании СДС к международной общественности, переданном агентством Firat.

В нем сообщается, что курдские отряды, составляющие костяк СДС, "в течение почти двух месяцев вели в Африне неравное сражение с турецкими агрессорами". "Руководством СДС было принято решение о выводе из города Африн полумиллиона жителей, которые могли подвергнуться насилию со стороны террористов и наемников, воюющих на стороне турецкой армии", - указывается в документе.

СДС обещает "усилить вооруженное сопротивление и добиться освобождения Африна от оккупации, чтобы туда могло вернуться мирное население".

Турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА) вошли в воскресенье в город Африн после военной операции против курдских отрядов, которая продолжалась с 20 января. Президент Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать военные действия в Сирии "до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы". Все эти районы находятся под контролем коалиции СДС, которая создала там свою автономную администрацию.

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