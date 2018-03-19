Россия не позволила Западу провести заседание СБ ООН по теме прав человека в Сирии

ООН, 19 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник принял решение не проводить заседание по ситуации в области прав человека в Сирии. С инициативой проведения встречи выступили Великобритания, США, Франция и их союзники, однако в ходе проведенного по просьбе России процедурного голосования им не удалось заручиться поддержкой необходимого большинства в девять членов Совбеза.

За включение темы прав человека в Сирии в повестку дня высказались восемь государств - Великобритания, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, США, Франция и Швеция. Четыре члена Совбеза - Россия, Боливия, Казахстан и Китай - проголосовали против, еще три страны (Кот-Д'Ивуар, Экваториальная Гвинея и Эфиопия) воздержались. "Пункт повестки дня не был утвержден, так как не набрал нужное количество голосов", - резюмировал председательствующий в СБ в марте голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остером.

С инициативой проведения заседания Совбеза выступили 16 марта Великобритания, Нидерланды, Перу, Польша, США, Франция и Швеция. На встрече планировалось выступление верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

Россия, обладающая правом вето, может блокировать любые решения Совета Безопасности ООН кроме тех, которые принимаются процедурным путем. К таким относится включение в повестку дня Совбеза новых пунктов. В последние годы процедурные голосования регулярно проводятся перед заседаниями СБ ООН, посвященными ситуации в области прав человека в КНДР. В них верх неизменно одерживали США и союзники.

Не тема для обсуждения в Совбезе

Попросив провести процедурное голосование в понедельник, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что Россия еще в пятницу уведомила коллег по Совбезу о том, что возражает против инициативы проведения заседания с участием верховного комиссара по правам человека. "Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом в повестке дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека. Одно лишь присутствие господина Раада аль-Хусейна в Нью-Йорке не является убедительной причиной для того, чтобы он выступал с брифингом в Совете Безопасности", - сказал он.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр попытался объяснить мотивы, которыми руководствовались инициаторы встречи. По его словам, тема прав человека уже обсуждалась "в контексте других кризисов". Дипломат утверждал, что "права человека стоят у истоков конфликта" в Сирии, и обвинил Дамаск в подавлении свобод собственных граждан и совершении преступлений. В свою очередь американский дипломат Келли Карри назвала действия России "возмутительными" и призвала Совет "не закрывать на них глаза".

Комментируя слова французского коллеги, Кузьмин обратил внимание на то, что Делаттр в своем выступлении не коснулся нарушений, совершаемых экстремистами. "Это лишь подтверждает наши опасения о глубоко политизированном характере данной инициативы, не имеющем ничего общего с заботой о сирийцах", - отметил дипломат. Представитель делегации КНР Шен Бо высказал аналогичную позицию, напомнив, что перед СБ ООН стоит задача поддерживать международный мир и безопасность, а подталкивать его к обсуждению темы прав человека - значит вторгаться в юрисдикцию Совета по правам человека в Женеве.

По окончании голосования к журналистам вышли дипломаты Великобритании, США, Франции и Швеции, которые заявили, что организуют в понедельник неформальное заседание, на котором выступит верховный комиссар ООН.