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Генсек Совета Европы поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Международная панорама
19 марта, 23:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, марта. /ТАСС

Турбьёрн Ягланд выразил надежду, что "новый президентский срок будет периодом мира и процветания для российского народа"

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ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом говорится в распространенном в понедельник письме генсека.

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"Поздравляю с вашим переизбранием 18 марта 2018 году на пост президента Российской Федерации, - говорится в письме. - Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок будет периодом мира и процветания для российского народа".

"Россия является важным членом нашей организации. Я надеюсь, что в ближайшие годы вашего президентства ваша страна будет активно участвовать во всей работе Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии и верховенства закона на благо народа России".

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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