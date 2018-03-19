Франция продолжит усилия по деэскалации напряженности на севере Сирии

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Франция продолжит предпринимать усилия, направленные на деэскалацию напряженности на севере Сирии. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД республики.

Он отметил, что Франция "выражает глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Африне", где "большое число гражданских лиц находятся в в критическом положении". "Она призывает соблюдать международное гуманитарное право и напоминает, что резолюция Совета Безопасности 2401 требует прекращения боевых действий на всей территории Сирии, которая включает и Африн", - подчеркнул представитель французского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что позиция Франции по этому вопросу постоянна. "Законные опасения Турции относительно безопасности ее границы не могут оправдать ее военное присутствие в глубине сирийской территории", - отметил дипломат. Он привел слова главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы война в Сирии была дополнена еще одной войной". "Поэтому мы продолжим работу по деэскалации напряженности на севере Сирии", - сказал представитель МИД.

Он отметил, что "необходимо обеспечить свободное возвращение в безопасных условиях перемещенных гражданских лиц". В министерстве напомнили, что "приоритетом Франции остается уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в борьбу с которой "Силы демократической Сирии" внесли решающий вклад, за что она им признательна".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. В воскресенье Генштаб турецких вооруженных сил сообщил, что Африн взят под контроль, продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств.

В понедельник телеканал Al Hadath информировал, что более 200 тыс. мирных жителей региона Африн покинули свои дома с момента начала операции "Оливковая ветвь".