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Cambridge Analytica согласилась открыть доступ к серверам для экспертизы

Международная панорама
19 марта, 23:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей

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НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica дала согласие на проведение полной проверки своих серверов и систем на предмет подтверждения факта удаления персональных данных пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщила в понедельник сама американская компания.

Она уточнила, что наняла фирму Stroz Friedberg, специализирующуюся на экспертизе цифровой информации. "Cambridge Analytica согласилась подчиниться и предоставить этой фирме полный доступ к своим серверами и системам", - уточнили в Facebook, добавив, что аналогичные предложения были направлены профессору психологии Александру Когану и бывшему сотруднику британской компании Стивену Уайли.

"Коган дал вербальное согласие на это, Уайли пока что отказывается", - говорится в заявлении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

Европарламент ранее в понедельник объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей. Как сообщили в Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова поднимет этот вопрос в ходе встреч с представителями компании и федерального правительства во время своего визита в Соединенные Штаты на текущей неделе.

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