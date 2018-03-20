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ООН: решение США по Иерусалиму усилило чувства безысходности среди палестинцев

Международная панорама
20 марта, 0:03 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 19, марта. /ТАСС

Спецдокладчик по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк призвал Израиль соблюдать международное право

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ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля усилило чувства безысходности у палестинцев. Такое мнение высказал в представленном в понедельник на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве докладе спецдокладчик по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк.

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Декабрьское заявление Трампа, говорится в документе, "привело к серьезной политической реакции международного сообщества и властей Палестины, а на Западном берегу и в Газе вспыхнули широкие протесты". "Чувства безысходности среди палестинцев, вызванные этим заявлением, невозможно преувеличить, - подчеркивает Линк. - Это заявление и нынешнюю обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека следует рассматривать на фоне 50 лет оккупации".

Спецдокладчик пришел к выводу, что ситуация в области прав и свобод на оккупированных палестинских территориях после его прошлогоднего доклада "продолжила ухудшаться" - разрушались дома палестинцев и школы в Газе и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Палестинцы "подвергались арестам и произвольному задержанию, ограничениям свободы передвижения".

"Оккупация по стороны Израиля затрагивает все аспекты жизни палестинцев - от доступа к медицинскому обслуживанию до строительства дома и стремления уехать за границу", - констатирует Линк. Он рекомендовал правительству Израиля "соблюдать международное право и полностью положить конец 50-летней оккупации палестинских территорий", прекратить блокаду Газы, обеспечить доступ палестинцев в специализированные медицинские учреждения, улучшить условия в тюрьмах.

Президент США Дональд Трамп заявил 6 декабря 2017 года, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель- Авива в этот город. Это решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях прошли массовые акции протеста.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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