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Аббас оскорбил американского посла, обрушившись на него с критикой за политику США

Международная панорама
20 марта, 0:08 UTC+3 КАИР КАИР 19, марта. /ТАСС

Палестинский лидер, в частности, раскритиковал решение президента Дональда Трампа перевести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

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КАИР, 20 марта. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас обрушился в понедельник с критикой на политику США в регионе и оскорбил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. Об этом сообщило издание Al-Quds.

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Выступая на открытии заседания исполнительных комитетов ООП и центрального движения ФАТХ в городе Рамалла, он раскритиковал решение президента Дональда Трампа перевести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сократить взнос в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и считать легитимной поселенческую деятельность Израиля.

"Об этом говорил не один американский представитель и среди первых был этот... Дэвид ....Фридман, сын собаки, сам он поселенец, и семья его из поселенцев, а он еще и посол США здесь, в Тель-Авиве, - сказал он. - Что можно от него ожидать?"

6 декабря прошлого года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. 23 февраля начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что посольство США в Иерусалиме заработает уже в мае этого года в американском консульстве, а к концу следующего года его площадь будет расширена.

Палестинцы после этого отказались вести какой-либо диалог с Израилем и признавать Вашингтон посредником в ближневосточном урегулировании. В ответ 2 января президент США предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине. 16 января Госдеп объявил, что США перечислят БАПОР $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. В прошлом году Вашингтон выделил агентству более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета БАПОР. Сокращение американского финансирования поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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Аббас, Махмуд Трамп, Дональд
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