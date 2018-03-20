Администрация США утверждает, что Россия подрывает американо-саудовские отношения

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Россия своей деятельностью на Ближнем Востоке подрывает американо-саудовские отношения. С таким утверждением выступил в понедельник представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга.

"Можно привести примеры, когда Россия полезна, с одной стороны, но за кулисами она усиливает кризис <...> в таком ключе, чтобы подорвать американо-саудовские отношения", - полагает он.

По словам представителя вашингтонской администрации, президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 20 марта в Белом доме обсудят то, как Россия "использует эту ситуацию [на Ближнем Востоке] в своих интересах". Он напомнил, что Россия в конце февраля заблокировала принятие проекта резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы "привлекла к ответственности иранский режим" за программу по разработке баллистических ракет.

В то же самое время, утверждает представитель американской исполнительной власти, Москва "обратилась к Саудовской Аравии, предложила свои современные системы ПВО".

Он также обратил внимание на то, что Россия якобы обещает Ирану предоставить "множество современных танков и штурмовиков", а также неядерное оружие.