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Администрация США утверждает, что Россия подрывает американо-саудовские отношения

Международная панорама
20 марта, 0:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудят то, как РФ "использует ситуацию на Ближнем Востоке в своих интересах"

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ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Россия своей деятельностью на Ближнем Востоке подрывает американо-саудовские отношения. С таким утверждением выступил в понедельник представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга.

"Можно привести примеры, когда Россия полезна, с одной стороны, но за кулисами она усиливает кризис <...> в таком ключе, чтобы подорвать американо-саудовские отношения", - полагает он.

По словам представителя вашингтонской администрации, президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 20 марта в Белом доме обсудят то, как Россия "использует эту ситуацию [на Ближнем Востоке] в своих интересах". Он напомнил, что Россия в конце февраля заблокировала принятие проекта резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы "привлекла к ответственности иранский режим" за программу по разработке баллистических ракет.

В то же самое время, утверждает представитель американской исполнительной власти, Москва "обратилась к Саудовской Аравии, предложила свои современные системы ПВО".

Он также обратил внимание на то, что Россия якобы обещает Ирану предоставить "множество современных танков и штурмовиков", а также неядерное оружие.

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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