Администрация США: Трамп планирует провести встречу с лидерами аравийских монархий

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия). Об этом рассказал в понедельник представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга с журналистами.

"Президент считает, что единство ССАГПЗ имеет решающее значение как для американских, так и для региональных интересов. Встреча [лидеров] США и ССАГПЗ разрабатывается", - отметил он, отвечая на вопрос, намерен ли Трамп провести этот саммит в мае, как сообщали об этом американские СМИ. По словам представителя исполнительной власти, американский лидер хочет, чтобы страны Совета сами решили возникающие в их рядах споры.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации.

В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль-Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.