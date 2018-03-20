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ЕС не спешит вставать на сторону Великобритании в деле Скрипаля

Международная панорама
20 марта, 3:33 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Евросоюз в целом откликнулся на британский призыв, но, как это часто бывает с европейской солидарностью, сделал это не с полной самоотдачей

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© Toby Melville/Pool Photo via AP

Тему отравления в Солсбери обсудили в понедельник на плановом заседании Совета ЕС на уровне глав МИД - на повестку дня ее вынесли в последний момент, по просьбе Великобритании, а глава дипломатии королевства Борис Джонсон прямо заявил, что будет добиваться максимальной поддержки Лондона со стороны ЕС. Тот факт, что его страна покидает сообщество, а Джонсон был одним из лидеров движения за Brexit, вероятно, не в счет.

Сомнительное единство

ЕС в целом откликнулся на британский призыв, но, как это часто бывает с европейской солидарностью, сделал он это не с полной самоотдачей. "Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял оценку правительства Соединенного Королевства, что Российская Федерация с высокой вероятностью несет ответственность [за этот инцидент]", - так сформулировали члены ЕС свое отношение к роли РФ в этом деле. То есть страны Евросоюза не стали подписываться под обвинениями в адрес Москвы, оставив их на совести Лондона, хотя и сказали, что прислушиваются к ним.

"Евросоюз призывает Россию срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и предоставить полную информацию о своей программе "Новичок", - следует из заявления. - ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление".

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

Как сообщила на итоговой пресс-конференции глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирует глав государств и правительств Евросоюза на саммите 22 марта в Брюсселе по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "Мэй проинформирует о ситуации на саммите", - сказала она.

По словам Могерини, страны Евросоюза едины в позиции по делу Скрипаля. "Наша общая позиция в том, мы чрезвычайно серьезно восприняли оценку Великобритании о том, что, вероятно, Россия несет ответственность", - отметила она.

Взгляды и позиции

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс перед журналистами сразу объявил, что президент России "должен открыто и полностью работать с британскими властями по расследованию инцидента в Солсбери". Впрочем, он также признал, что ЕС должен сотрудничать с РФ ради урегулирования в Сирии и на Украине.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль проявила большую осторожность и отметила, что обвинения в отношении России по инциденту с отравлением в Солсбери преждевременны до завершения полноценного расследования и установления картины произошедшего.

"На наш взгляд, сначала необходимо провести расследование экспертов, которые смогут установить картину произошедшего, прежде чем высказывать какие-либо обвинения, суждения и размышления. Нужно полноценное расследование совместно с Организацией по запрещению химического оружия и другими партнерами", - сказала Кнайсль, отвечая на вопрос, достаточно ли доказательств для обвинения в данном инциденте России.

К вопросу санкций

Обсуждение главами МИД 28 стран Евросоюза дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые, как предполагается, были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери, даст основание для принятия дальнейших действий в отношении Москвы, предположила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе. "Сегодняшняя дискуссия даст основания для дальнейших действий в отношении России", - сказала она, подчеркнув, что страны ЕС должны сохранять санкции, которые уже действуют против РФ.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Власти Испании считают, что еще слишком рано говорить о возможности введения санкций из-за инцидента в британском Солсбери. Такое мнение выразил министр иностранных дел и сотрудничества пиренейского королевства Альфонсо Дастис Кеседо.

"Мы призываем, чтобы Организация по запрещению химического оружия приняла участие в этом расследовании", - подчеркнул испанский министр. Комментируя возможность введения санкций против России, министр сказал: "Я думаю, что еще не настал момент для этой темы, пока не прояснены все подробности".

Когда журналисты прямо задали вопрос на итоговой пресс-конференции о возможности новых санкций ЕС против РФ, хотя бы в виде небольшого расширения черного списка, Могерини ушла от ответа: "Мне нечего добавить на этом этапе. Мы приняли сегодня заявление, которое стало результатом нашей дискуссии и брифинга британской стороны", - сказала она.

По информации источников, против чрезмерно жестких формулировок высказались, в частности, Италия, Греция, Кипр и Венгрия.

Железный Джонсон

Глава британского МИД Борис Джонсон по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД утверждал, что в деле Скрипаля Москва пытается всеми способами скрыть правду. "Люди могут видеть, что это классическая стратегия РФ - попытаться спрятать иголку правды в стоге сена, используя ложь и умышленное искажение", - сказал он.

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В качестве примера якобы имеющего место отрицания правды Джонсон привел историю с нервно-паралитическим веществом "Новичок", который, по заявлениям Лондона, был произведен в РФ и использован в Солбсери. Россия эти обвинения решительно отвергает.

"Российское отрицание [своего участия в инциденте со Скрипалем] возрастает до все более абсурдного уровня. То они говорят, что никогда не производили "Новичок", то - что они производили "Новичок", но все его запасы были уничтожены, однако некоторое его количество загадочно ускользнуло в Швецию, в Чехию, в США или в Великобританию", - заметил глава британской дипломатии.

Все эти тезисы он повторил не только в Совете ЕС, но и в штаб-квартире НАТО, где провел внеплановую встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Джонсон также сообщил, что технические эксперты ОЗХО прибыли в понедельник в Великобританию, чтобы взять образцы отравляющего вещества, воздействию которого подвергся экс-полковник ГРУ.

Британия, ЕС и РФ

Таким образом, принцип европейской солидарности продолжает втягивать государства Евросоюза в сомнительные международные скандалы и заставляет подписываться под бездоказательными обвинениями, которые озвучивает один из своих. При этом борцу за Brexit Борису Джонсону призывать к солидарности никак не помешал тот факт, что в соседнем от резиденции Совета ЕС здании Еврокомиссии в то же самое время завершался очередной раунд тяжелых переговоров по "европейскому разводу". На них сторонам вновь не удалось достичь соглашения по всем позициям.

В этой ситуации легко представить, что слушая образную и яркую речь бывшего журналиста и корреспондента The Daily Telegraph в Брюсселе (1989-1994) Бориса Джонсона, многие европейские министры задавались вопросом, почему они должны поддерживать выходящую из ЕС Великобританию, которая стремится втянуть сообщество в новый виток противостояния с Россией, при этом просто принимая на веру все, что говорит Лондон.

Денис Дубровин

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Столтенберг, Йенс Могерини, Федерика Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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