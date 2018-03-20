США назвали "совершенно неуместным" оскорбление Аббасом американского посла

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают "совершенно неуместным" оскорбление палестинским лидером Махмудом Аббасом американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении cпецпредставителя американской администрации на международных переговорах Джейсона Гринблатта.

"Пришло время президенту Аббасу выбирать между изобилующей ненавистью риторикой и конкретными и практическими усилиями по повышению качества жизни своего народа и направлению его к миру и процветанию. Несмотря на его совершенно неуместные оскорбления в адрес членов администрации [президента США Дональда] Трампа <...>, мы поддерживаем палестинский народ и привержены преобразованиям, которые должны быть реализованы для мирного сосуществования [палестинцев и израильтян]", - говорится в документе.

Гринблатт подчеркнул, что Вашингтон "завершает [разработку] плана по достижению [ближневосточного] мира" и будет "продвигать его при благоприятном стечении обстоятельств".

Аббас обрушился в понедельник с критикой на политику США в регионе и назвал Фридмана "сыном собаки". Он раскритиковал решение Трампа перевести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сократить взнос в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и считать легитимной поселенческую деятельность Израиля.