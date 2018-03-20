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NYT: из Facebook уходит руководитель, заявлявший о якобы связанной с РФ рекламе

Международная панорама
20 марта, 2:46 дата обновления: 20 марта, 4:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, марта. /ТАСС

Сам Алекс Стамос сообщил, что по-прежнему в полной мере занят работой в компании

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Thibault Camus

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Алекс Стамос, отвечавший за безопасность в Facebook и заявлявший о распространении в соцсети сообщений политического характера некой российской структурой, намерен уйти со своей должности. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The New York Times.

По словам источников издания из числа сотрудников компании, в том числе бывших, причиной являются "внутренние разногласия относительно того, как соцсеть должна поступить в связи с тем, какую роль она сыграла в распространении дезинформации". В публикации отмечается, что Стамос выступал за "расследование и раскрытие российских действий в Facebook, часто вызывая беспокойство у других топ-менеджеров, в том числе у Шерил Сандберг, операционного директора соцсети".

Как следует из материала, в декабре 2017 года "повседневные обязанности", которые ранее выполнял Стамос, были переданы другим сотрудникам. Тогда же он заявил о намерениях покинуть компанию. Руководство Facebook попросило его остаться хотя бы до августа, чтобы контролировать передачу полномочий, а также чтобы избежать ущерба для репутации компании. Ранее Стамос руководил группой из 120 сотрудников, а теперь под его началом только три человека.

В Facebook не комментируют данную публикацию. В сентябре прошлого года Стамос выступил с утверждением, что в период американских выборов 2016 года некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Впоследствии компания передала около 3 тыс. образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведутся разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток повлиять на прошлогодние выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

Алекс Стамос, отвечавший за безопасность в Facebook и заявлявший о распространении в соцсети сообщений политического характера некой российской структурой, сообщил, что его обязанности в компании изменились, однако не разъяснил, верны ли утверждения о его намерении уволиться. Соответствующая запись была опубликована в понедельник в его аккаунте в Twitter.

"Несмотря на слухи, я по-прежнему в полной мере занят моей работой в Facebook. Верно, что моя роль изменилась. В настоящее время я уделяю больше времени изучению появляющихся угроз в сфере безопасности и работе над безопасностью на выборах", - сообщил Стамос.
 

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