Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Король Марокко поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Международная панорама
20 марта, 3:36 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 20, марта. /ТАСС

По мнению монарха, переизбрание "свидетельствует о новом доверии российского народа к личности Путина"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 20 марта. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI направил в понедельник Владимиру Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием на пост президента России. Об этом сообщает информационное агентство MAP.

Монарх пожелал Путину "успехов в исполнении им обязанностей на высоком посту и реализации устремлений народа к прогрессу и процветанию". Состоявшееся переизбрание, по мнению Мухаммеда VI, "свидетельствует о новом доверии российского народа к личности Путина".

Смотрите также

"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ

Король по этому случаю также отметил "вековые связи между Марокко и Россией, основанные на крепкой дружбе, взаимном уважении, активной солидарности и плодотворном сотрудничестве".

Мухаммед VI выразил "удовлетворение непрерывным развитием отношений в последние годы, происходящим благодаря совместной воле двух глав государств поднять их на более высокий уровень".

Монарх выразил убежденность в том, что двусторонние отношения "будут укреплены во всех областях во время нового срока российского президента с тем, чтобы служить общим интересам двух дружественных народов".

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Марокко
Персоны
Мухаммед VI Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
ЕС не спешит вставать на сторону Великобритании в деле Скрипаля
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России
7
США назвали "совершенно неуместным" оскорбление Аббасом американского посла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов