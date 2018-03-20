Король Марокко поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

РАБАТ, 20 марта. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI направил в понедельник Владимиру Путину послание, в котором поздравил его с переизбранием на пост президента России. Об этом сообщает информационное агентство MAP.

Монарх пожелал Путину "успехов в исполнении им обязанностей на высоком посту и реализации устремлений народа к прогрессу и процветанию". Состоявшееся переизбрание, по мнению Мухаммеда VI, "свидетельствует о новом доверии российского народа к личности Путина".

Король по этому случаю также отметил "вековые связи между Марокко и Россией, основанные на крепкой дружбе, взаимном уважении, активной солидарности и плодотворном сотрудничестве".

Мухаммед VI выразил "удовлетворение непрерывным развитием отношений в последние годы, происходящим благодаря совместной воле двух глав государств поднять их на более высокий уровень".

Монарх выразил убежденность в том, что двусторонние отношения "будут укреплены во всех областях во время нового срока российского президента с тем, чтобы служить общим интересам двух дружественных народов".

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.