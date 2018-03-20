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Премьер Малайзии поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Международная панорама
20 марта, 4:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Наджиб Разак отметил, что "Малайзия рассчитывает на улучшение и продвижение стратегических отношений с Россией"

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ТАСС, 20 марта. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Об этом говорится в заявлении главы правительства, размещенном на его странице в Facebook.

"Поздравления президенту Владимиру Путину по случаю его победы на выборах", - отметил Наджиб. "Малайзия рассчитывает на улучшение и продвижение стратегических отношений с Россией", - подчеркнул премьер.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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