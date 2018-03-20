Британский МИД избирательно повторил лишь критические оценки доклада ОБСЕ о выборах в РФ

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании выступил с критикой прошедших 18 марта в России выборов президента. В поступившем в ТАСС заявлении представителя МИД Соединенного Королевства содержится краткое изложение только критических утверждений, содержащихся в многостраничном докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Миссия ОБСЕ по наблюдению за российскими президентскими выборами теперь опубликовала свой первоначальный доклад", - заявил представитель британского МИД. Этот доклад, согласно его утверждению, "четко дает понять о наличии ограничения фундаментальных свобод, в особенности свободы выражения мнений и собраний, включая задержания активистов, что привело к отсутствию подлинной конкуренции на этих выборах".

"Российская Центральная избирательная комиссия также ввела ограничения на регистрацию кандидатов, и президент [России Владимир] Путин воспользовался доминирующим освещением [его президентской кампании] в государственных СМИ", - также утверждает представитель британского МИД.

"Мы продолжим призывать российское руководство к соблюдению своих международных обязательств перед Советом Европы и ОБСЕ по обеспечению уважения к правам человека и фундаментальным свободам, включая свободу выражения мнений", - заявил он.

При этом в докладе БДИПЧ ОБСЕ также говорится, что "нормативно-правовая база, регулирующая проведение выборов президента [РФ], является обширной, а недавние поправки отвечали некоторым предыдущим рекомендациям БДИПЧ". Кроме того, в докладе отмечается, что Центральная избирательная комиссия "провела выборы эффективно и прозрачно", а "день голосования прошел организованно".

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.