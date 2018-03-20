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Абэ заявил, что хочет решить территориальный вопрос с РФ при жизни своего поколения

Международная панорама
20 марта, 7:54 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, марта. /ТАСС

По словам японского премьера, Токио продолжит продвигать совместную с Россией экономическую деятельность на Курилах и будет стремиться заключить мирный договор

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить территориальный вопрос и проблему мирного договора с РФ при жизни своего поколения и передать это достижение потомкам. Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече со школьниками из префектуры Хоккайдо, победившими на конкурсе устных выступлений, посвященных "северным территориям" (так в Японии называют южную часть Курил).

"Мы продолжим продвигать совместную с Россией экономическую деятельность на четырех северных островах и стремиться заключить мирный договор, решив территориальную проблему. Мы хотим решить эту проблему при нашем поколении и передать [это достижение] потомкам", - привело слова Синдзо Абэ агентство Киодо.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечали японские наблюдатели, стороны пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать специальную систему на данных территориях.

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