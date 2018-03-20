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Канада направит миротворцев в Мали летом 2018 года

Международная панорама
20 марта, 8:46 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Численность контингента составит около 250 человек

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ОТТАВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадский миротворческий контингент будет расквартирован в Мали летом 2018 года. Об этом в понедельник заявила журналистам глава МИД Канады Христя Фриланд.

"У Канады большая история проведения миротворческих миссий, - сказала она. - Летом 2018 года канадские миротворцы отправятся в Мали сроком на 12 месяцев для стабилизации ситуации в этой стране". Министр не уточнила конкретных сроков начала миссии, но, по данным источников телеканала CBC, речь идет об августе. По ее словам, участие канадских "голубых касок" в текущей операции ООН (МИНУСМА) в этой западноафриканской стране "поможет миллионам людей".

Как пояснил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджан, миротворческая миссия предусматривает отправку в Мали двух транспортных вертолетов Chinook и четырех боевых вертолетов сопровождения Griffon. В их задачу будет входит обеспечение миротворцев ООН транспортом. "Эта оперативная группа будет [работать] при поддержке определенного числа военнослужащих Вооруженных сил Канады", - сказал министр, но не привел конкретных цифр. Позже в правительстве уточнили, что численность контингента составит около 250 человек.

В последний раз канадские "голубые каски" были дислоцированы в Африке в 2001-2002 годах с миссиями в Эфиопии и Эритрее. По данным ООН, с 2013 года, когда Всемирная организация начала операцию в Мали, в этой стране уже погибли 162 миротворца.

Летом 2016 года правительство Канады заявило, что "в ближайшее время" готово разместить в Африке до 600 своих военнослужащих и 150 полицейских в рамках миротворческой миссии ООН, но где именно могут появятся канадские "голубые каски" официальная Оттава не сообщала. Среди возможных стран разные источники называли Демократическую Республику Конго, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику и Мали, где сейчас находятся миротворцы из Франции.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. В октябре 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.

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Фриланд, Христя
Страны
ЦАР Мали Ливия Канада Эфиопия Франция Эритрея Конго (ДРК) Южный Судан
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