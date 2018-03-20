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Вице-премьер Турции раскритиковал заявления США по Африну

Международная панорама
20 марта, 9:42 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, марта. /ТАСС

По словам Бекира Боздага, в Вашингтоне до сих пор не понимают истинных целей операции "Оливковая ветвь"

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АНКАРА, 20 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг во вторник подверг критике заявление США касательно проведения операции ВС республики "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

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"Последние заявления показывают, что США до сих пор не могут или не хотят понять истинных причин, целей и характера операции "Оливковая ветвь". Турция успешно провела военную операцию в Африне без ущерба для мирных жителей и населенных пунктов. В ходе операции у мирного населения не было каких-либо проблем с водой, продовольствием, медикаментами и другими гуманитарными нуждами", - написал политик на своей странице в Twitter.

В понедельник представитель министерства обороны США полковник Роберт Мэннинг заявил, что "потери среди мирного населения, воспрепятствование оказанию гуманитарной помощи, нарастающий гуманитарный кризис" в Африне должны быть остановлены.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб сообщил, что "Африн взят под контроль".

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