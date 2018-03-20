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Глава Cambridge Analytica заявил о желании уйти в отставку

Международная панорама
20 марта, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Ранее телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором снятый скрытой камерой Александр Никс рассказывает о вмешательстве СА в более 200 выборов

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Глава аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс

Глава аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс

© EPA-EFE/ANTONIO COTRIM

ТАСС, 20 марта. Глава британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс готов пожертвовать своей должностью, чтобы спасти компанию, которую обвиняют в хранении данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook и вмешательстве в выборы по всему миру. Об этом он рассказал во вторник газете The Times.

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"Если это поможет компании, то это правильный поступок. На кону будущее 150 молодых людей и это очень печально", - заявил он, добавив, что его судьба будет зависеть от совета директоров.

В понедельник британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором снятый скрытой камерой Никс рассказывает о том, что CA вмешалась в более, чем 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. Как пояснил Никс, он был смущен вопросами журналиста Channel 4, который представился клиентом, намеревавшимся вмешаться в выборы на Шри-Ланке, и "набросал ему несколько советов", чтобы скорее уйти.

Никс связывает кризисную ситуацию, в которую попала компания, с ее участием в предвыборной кампании Трампа. "Если вы выигрываете выборы для такого лидера, как Трамп, вы отдаляете от себя 100 миллионов человек и превращаетесь в дьявола", - пояснил он.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что британская фирма Cambridge Analytica собрала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, в СМИ появлялись спекуляции относительно якобы имевшихся связей данной компании с российскими фирмами.

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