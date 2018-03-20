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Высылаемые из Москвы 23 британских дипломата покинут Россию до конца недели

Международная панорама
20 марта, 9:55 дата обновления: 20 марта, 10:01 UTC+3

В посольстве Великобритании в Москве сообщили, что некоторые по своему желанию могут уехать раньше

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Посольство Великобритании в Москве

Посольство Великобритании в Москве

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Британские дипломаты, высылаемые из России в качестве ответной меры на аналогичный шаг Лондона, уедут в Великобританию до конца недели. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве Великобритании в Москве.

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"Все [высылаемые] британские дипломаты, как и просил МИД РФ, покинут Россию до конца недели, - информировали в пресс-службе. - Некоторые по своему желанию могут уехать раньше".

Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению 4 марта в английском Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. 17 марта в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

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