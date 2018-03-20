Мадуро: новые санкции США означают, что Венесуэла идет правильным путем

ТАСС, 20 марта. Санкции США в отношении венесуэльской криптовалюты Petro означают, что южноамериканская страна идет правильным путем. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter.

"[Президент США] Дональд Трамп напуган. Это - сигнал того, что Венесуэла идет правильным путем", - написал венесуэльский лидер, комментируя новые санкции Белого дома. Он высказал мнение, что Petro преодолеет все препятствия, которые создает Вашингтон. "Рано или поздно мы покончим с экономической блокадой. Мы двигаемся к процветанию", - подчеркнул Мадуро.

Tiene miedo @realDonaldTrump Eso es señal de que Venezuela va por buen camino. La luz del Petro se colará por cada orificio de sus muros construidos de odio. Más temprano que tarde terminaremos con el bloqueo económico. Estamos construyendo prosperidad. https://t.co/grhF9sgWFb https://t.co/s7UzquRm55 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 March 2018

Ранее президент Трамп запретил физическим и юридическим лицам США производить любые транзакции в венесуэльской криптовалюте. Кроме того, американская администрация внесла имена ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в санкционный список.

В ответ на эти санкции Вашингтона МИД Венесуэлы указал, что они "нарушают Устав ООН и самые элементарные нормы международного права, которое определяет отношения между суверенными государствами". В заявлении, в частности, отмечалось, что Каракас не откажется от продвижения технологии блокчейн и своей криптовалюты.

Petro поступила в продажу 20 февраля. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. В начале марта президент Мадуро сообщил, что инвесторы выразили желание приобрести Petro на $5 млрд. Глава государства разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в Petro за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.