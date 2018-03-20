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Мадуро: новые санкции США означают, что Венесуэла идет правильным путем

Международная панорама
20 марта, 10:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп запретил физическим и юридическим лицам страны проводить транзакции в венесуэльской криптовалюте

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ТАСС, 20 марта. Санкции США в отношении венесуэльской криптовалюты Petro означают, что южноамериканская страна идет правильным путем. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter.

"[Президент США] Дональд Трамп напуган. Это - сигнал того, что Венесуэла идет правильным путем", - написал венесуэльский лидер, комментируя новые санкции Белого дома. Он высказал мнение, что Petro преодолеет все препятствия, которые создает Вашингтон. "Рано или поздно мы покончим с экономической блокадой. Мы двигаемся к процветанию", - подчеркнул Мадуро.

Ранее президент Трамп запретил физическим и юридическим лицам США производить любые транзакции в венесуэльской криптовалюте. Кроме того, американская администрация внесла имена ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в санкционный список.

В ответ на эти санкции Вашингтона МИД Венесуэлы указал, что они "нарушают Устав ООН и самые элементарные нормы международного права, которое определяет отношения между суверенными государствами". В заявлении, в частности, отмечалось, что Каракас не откажется от продвижения технологии блокчейн и своей криптовалюты.

Petro поступила в продажу 20 февраля. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. В начале марта президент Мадуро сообщил, что инвесторы выразили желание приобрести Petro на $5 млрд. Глава государства разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в Petro за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.

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