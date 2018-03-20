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Министр юстиции Норвегии, которой грозил вотум недоверия, подала в отставку

Международная панорама
20 марта, 10:46 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 20, марта. /ТАСС

Сюльви Листёуг пообещала продолжить отстаивать жесткую иммиграционную политику

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Министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии Сюльви Листёуг

Министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии Сюльви Листёуг

© EPA-EFE/GORM KALLESTAD

ОСЛО, 20 марта. /ТАСС/. Министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии Сюльви Листёуг объявила 20 марта об уходе в отставку. Соответствующий пост на ее странице в Facebook появился за несколько часов до того, как в парламенте страны должны были поставить на голосование вопрос о доверии министру.

Ранее о потере доверия к Листёуг заявили партии, обладающие большинством голосов в парламенте Норвегии. Действующее правоцентристское правительство является правительством меньшинства и не могло бы самостоятельно получить перевес в голосах в ходе вотума.

"Вместе с простыми людьми я продолжу отстаивать свободу слова и жесткую иммиграционную политику", - написала министр, обвинившая оппозицию в "охоте на ведьм" и поведении, достойном "детского сада".

Вопрос о доверии министру оказался на повестке дня норвежского парламента после того, как Листёуг оказалась в центре громкого политического скандала. На прошлой неделе она опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой была запечатлена группа боевиков в черных масках, и стояла подпись "Права террористов для Рабочей партии важнее национальной безопасности". Это произошло после того, как социал-демократическая Рабочая партия проголосовала против правительственного законопроекта, который дал бы властям страны право без решения суда лишать гражданства пособников терроризма. Выпад Листёуг возмутил не только социал-демократов, которые располагают большим числом депутатских мандатов, чем любая другая партия в стране, но и значительную часть норвежской общественности.

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