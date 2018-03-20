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Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний

Международная панорама
20 марта, 10:33 дата обновления: 20 марта, 10:48 UTC+3

Экс-президент Франции проходит по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году

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Николя Саркози

Николя Саркози

© EPA/IAN LANGSDON / POOL

ТАСС, 20 марта. Полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

В то же время газета Le Monde сообщает со ссылкой на собственную информацию, что политик "был помещен под стражу в помещениях судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году".

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