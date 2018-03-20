Тегеран опроверг слова саудовского принца об укрывательстве Ираном лидеров "Аль-Каиды"

ТАСС, 20 марта. Заявления наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда об укрывательстве Исламской Республикой Иран (ИРИ) лидеров запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" являются ложью. Об этом во вторник сообщается на сайте МИД Ирана со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Бахрама Гасеми.

"Заявления бен Сальмана о присутствии лидеров "Аль-Каиды" в Иране - это большая ложь", - сказал Гасеми. Он также отметил, что Саудовская Аравия была одной из стран, которая "играла не последнюю роль в создании "Аль-Каиды".

"Ему (Мухаммеду бен Сальману - прим. ТАСС) не удастся скрыть и участие саудовского королевства в организации самой кровавой трагедии в современной истории человечества - [терактов в США] 11 сентября 2001 года", - добавил Гасеми.

В понедельник в интервью телекомпании CBS Мухаммед бен Сальман заявил, что "Иран укрывает на своей территории лидеров "Аль-Каиды", включая сына Усамы бен Ладена (покойного главаря группировки - прим. ТАСС)".