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Тегеран опроверг слова саудовского принца об укрывательстве Ираном лидеров "Аль-Каиды"

Международная панорама
20 марта, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Саудовская Аравия "играла не последнюю роль" в создании террористической группировки, сказал официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми

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ТАСС, 20 марта. Заявления наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда об укрывательстве Исламской Республикой Иран (ИРИ) лидеров запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" являются ложью. Об этом во вторник сообщается на сайте МИД Ирана со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Бахрама Гасеми.

"Заявления бен Сальмана о присутствии лидеров "Аль-Каиды" в Иране - это большая ложь", - сказал Гасеми. Он также отметил, что Саудовская Аравия была одной из стран, которая "играла не последнюю роль в создании "Аль-Каиды".

"Ему (Мухаммеду бен Сальману - прим. ТАСС) не удастся скрыть и участие саудовского королевства в организации самой кровавой трагедии в современной истории человечества - [терактов в США] 11 сентября 2001 года", - добавил Гасеми.

В понедельник в интервью телекомпании CBS Мухаммед бен Сальман заявил, что "Иран укрывает на своей территории лидеров "Аль-Каиды", включая сына Усамы бен Ладена (покойного главаря группировки - прим. ТАСС)".

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Персоны
Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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