Глава МИД Венгрии пригрозил заблокировать участие Порошенко в летнем саммите НАТО

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокирует участие украинского президента Петра Порошенко на летнем саммите НАТО, если Киев не откажется от скандального закона "Об образовании", нарушающего права национальных меньшинств.

"У Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева, - приводит его слова пресс-служба венгерского правительства. - Соответственно Венгрия не поддержит проведение в апреле этого года очередной встречи ЕС - Украина на уровне министров обороны и летнего саммита НАТО - Украина летом. Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина выполнит указанные условия и будет следовать своим международным обязательствам".

Эта позиция, как отмечается в сообщении, была озвучена министром во время визита в Брюссель, где проходила встреча министров иностранных дел ЕС.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к 2023 году не будет введен в действие ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", - настаивает Сийярто.

Особо министр отметил неприемлемость дискриминационного положения закона "Об образовании", согласно которому обязательная численность национальной общины поднимается с 10 до 33 процентов от общего числа населения как условие возможности пользоваться родным языком.

"Тот факт, что Украина занимает важное геополитическое положение не освобождает ее от обязанности соблюдать международное право и ее обязательства защищать проживающие на ее территории национальные меньшинства", - заявил Петер Сийярто. Украина, по его мнению, должна предоставить официальные гарантии по выполнению всех этих требований, так как, несмотря на все ее словесные обещания, можно видеть, что ситуация постоянно развивается в противоположенном направлении.

Закон об образовании

В конце сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на украинском языке. До 2020 года языки нацменьшинств будут преподаваться до пятого класса, после этого весь процесс обучения с 1 класса переходит полностью на украинский язык. Закон "Об образовании" раскритиковали Польша, Болгария, Греция, Румыния, Венгрия, Молдавия и Россия. Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября признала, что закон является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

8 декабря Венецианская комиссия Совета Европы также раскритиковала положения языковой статьи этого закона, рекомендовав Киеву внести в нее поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. В частности, консультативный орган предлагал детализировать эту норму и отложить срок ее вступления в силу.

После этого Министерство образования и науки Украины согласилось перенести момент вступления в силу языковой статьи закона "Об образовании" на 2023 год, как это предусмотрено рекомендациями Венецианской комиссии. Соответствующий законопроект, предусматривающий увеличение переходного периода до 5 лет - с 2017 до 2023 г. в конце февраля этого года был зарегистрирован в Верховной раде. К его рассмотрению украинские парламентарии пока не приступали.