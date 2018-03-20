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Bloomberg: ЕС намерен обсудить меры в отношении РФ в связи с инцидентом в Солсбери

Международная панорама
20 марта, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Страны-члены блока "сделают выводы в свете ответов, предоставленных российскими властями", говорится в проекте документа, который предполагается принять по итогам саммита

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ТАСС, 20 марта. /ТАСС/. Лидеры ЕС намерены провести переговоры на саммите 22-23 марта по поводу возможных совместных мер в отношении России в связи с отравлением в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвиняют РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа, который предполагается принять по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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"Страны-члены [ЕС] сделают скоординированные выводы в свете ответов, предоставленных российскими властями", - цитирует агентство проект документа.

Скрипаль и его дочь подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт- Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

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