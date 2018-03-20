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СМИ: Дамаск осудил решение Совета ЕС об ужесточении санкций против Сирии

Международная панорама
20 марта, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

МИД страны назвал информацию об использовании химоружия сфабрикованной

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило ужесточение Советом Европейского союза (ЕС) санкций против Дамаска.

В заявлении, переданном во вторник агентством SANA, подчеркивается, что все обвинения со стороны ЕС об использовании Дамаском химического оружия против мирного населения "полностью сфабрикованы" и ведут "к утрате доверия".

В сообщении также отмечается, что сирийские власти уже неоднократно предоставляли информацию о том, что в стране "полностью отсутствует химическое оружие".

В понедельник ЕС ужесточил санкции против Сирии, внеся трех ученых и одного военного из этой страны в черный список "за их роль в создании химоружия и его использовании против мирного населения", сообщалось в соответствующем заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.

Черный список ЕС по Сирии всего включает 261 физическое лицо и 67 компаний. Европейскому бизнесу запрещено поддерживать с ними любые отношения, их банковские активы в Европе подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в страны ЕС.

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