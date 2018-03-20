В Донбассе утвердили состав народного трибунала по расследованию преступлений Киева

ДОНЕЦК, 20 марта. /ТАСС/. Члены инициативной группы во вторник приняли устав и определили состав народного трибунала по расследованию преступлений киевского режима на востоке Украины. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"Мы проводим рабочее организационное заседание народного трибунала по военным преступлениям Украины. Все присутствующие ознакомлены с текстом устава. Он разработан с учетом международного законодательства", - отметила представитель инициативной группы, адвокат из Донецка Елена Шишкина.

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За принятие документа единогласно проголосовали все присутствующие на заседании. Присяжных заседателей определили с помощью жеребьевки: из всех заявок, поступивших на горячие линии народного трибунала, выбрано 12 человек. В качестве председательствующих в судебном процессе избраны юристы Елена Шишкина, Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко. Обвинителем назначен адвокат Сергей Кожемякин, в роли защитника выступит Елена Гридина. "Считаю, что участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде", - пояснила Гридина.

По словам Шишкиной, первое заседание Народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе пройдет в Донецке 26-27 марта. Она уточнила, что во вторник будет направлен официальный вызов подсудимых на первое судебное заседание. Вызов подсудимых будет осуществлен по электронной почте в адрес президента Украины Петра Порошенко и других фигурантов, отметила она. "Предоставляем подсудимым право присутствовать на заседании, - пояснил в свою очередь адвокат Сергей Кожемякин. - Мы также сможем обеспечить онлайн-связь, если они физически не захотят приехать в Донецк".

Жители Донбасса с 20 марта смогут направить свои вопросы и предложения касательно народного трибунала через официальный сайт, сообщила Шишкина.

"С сегодняшнего дня начинает работу сайт народного уголовного трибунала по Украине: nar-tribunal.ru. В связи с его наполняемостью могут возникнуть трудности при заходе, к концу дня все неполадки будут устранены", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Шишкина пояснила, что все желающие могут направить туда вопросы, предложения, замечания, а также оставить заявку для участия в народном трибунале.

15 марта инициативная группа граждан Украины проживающих в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках объявила о создании народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе. Отмечалось, что планируется рассмотреть преступления высокопоставленных лиц, в том числе президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака, главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и других. При этом дела и материалы по преступлениям будут рассматриваться с учетом украинского законодательства и норм международного права.