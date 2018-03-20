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Партия Тимошенко опровергла сообщения, что ее президентскую кампанию финансировал Каддафи

Международная панорама
20 марта, 12:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, марта. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что экс-премьер Украины получила от ливийского лидера €4 млн

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КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Политическая сила экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" отрицает финансирование ее избирательной кампании в 2010 году за счет средств бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Об этом заявили в пресс-службе "Батькивщины".

"Пресс-служба заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - сообщило во вторник украинское издание "Европейская правда".

Ранее международное арабское издание Asharq Al Awsat утверждало, что на избирательную кампанию Тимошенко в 2010 году были потрачены €4 млн. Газета заявляет, что близкий помощник из окружения сына Каддафи рассказал, что лично передавал средства.

Кроме кампании Тимошенко, как утверждается в статье, деньги Каддафи в размере $5 млн передавались на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году, и почти €50 млн на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году.

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