Партия Тимошенко опровергла сообщения, что ее президентскую кампанию финансировал Каддафи

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Политическая сила экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" отрицает финансирование ее избирательной кампании в 2010 году за счет средств бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Об этом заявили в пресс-службе "Батькивщины".

"Пресс-служба заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - сообщило во вторник украинское издание "Европейская правда".

Ранее международное арабское издание Asharq Al Awsat утверждало, что на избирательную кампанию Тимошенко в 2010 году были потрачены €4 млн. Газета заявляет, что близкий помощник из окружения сына Каддафи рассказал, что лично передавал средства.

Кроме кампании Тимошенко, как утверждается в статье, деньги Каддафи в размере $5 млн передавались на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году, и почти €50 млн на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году.