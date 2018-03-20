Эрдоган заявил, что США направили тысячи контейнеров с оружием боевикам в Сирии

ТАСС, 20 марта. Соединенные Штаты в большом количестве поставляли оружие террористическим группировкам на территории Сирии. Об этом во вторник заявил президент республики Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, которое в прямом эфире транслировал телеканал Haberturk.

"Если мы - стратегические партнеры, то вам (США - прим. ТАСС) следует нас уважать и прекратить нас обманывать, - сказал турецкий лидер.

"Вы отправили в Сирию 5 тыс. грузовиков с оружием и 2 тыс. контейнеров с боеприпасами. Значит, на наш запрос вы ответили отказом, а террористические группировки снабдили оружием. О каком партнерстве может идти речь?", - добавил Эрдоган, не уточнив, на какой именно запрос со стороны Турции США ответили отказом.

Эрдоган также добавил, что в настоящий момент "все это оружие переходит в руки турецкой армии". "Мы находим тоннели, а в них склады с оружием, находим дома, наполненные боеприпасами, и все эти объекты уничтожаем", - сказал он.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта турецкая армия и "Сирийская свободная армия" (ССА) вошли в Африн и в настоящее время полностью контролируют город.