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Глава МИД Японии на встрече с Лавровым намерен обсудить визит Абэ в Россию

Международная панорама
20 марта, 13:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ прибыл в Токио во вторник

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ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно в ходе запланированной на 21 марта встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым хочет наполнить содержанием предстоящий в мае визит главы японского правительства Синдзо Абэ в Россию. Об этом Коно заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Японии.

"Премьер-министр планирует посетить Россию в мае. В преддверии этого я хотел бы на уровне глав МИД наполнить содержанием те темы, которые можно наполнить", - сказал он.

Лавров прибыл в Токио во вторник. Как ожидается, переговоры министров станут главным этапом подготовки поездки Абэ. Кроме того, они обсудят весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, включая политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы. Среди других тем - проблематика мирного договора и осуществление совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов.

Стороны также обменяются мнениями по международным вопросам, в том числе по ситуации на Корейском полуострове.

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Персоны
Абэ, Синдзо Лавров, Сергей Викторович
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