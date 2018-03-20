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На Украине вандалы повредили памятник генералу Ватутину

Международная панорама
20 марта, 13:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, марта. /ТАСС

Четверо неизвестных разбили молотками мемориальную доску на монументе

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КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Неизвестные разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину в Бердичеве Житомирской области Украины.

Об этом сообщило местное издание "Бердичевский взгляд".

По словам очевидцев, как отмечает издание, в инциденте принимали участие четверо молодых людей с молотками. За несколько минут они полностью разбили мемориальную доску, которая размещалась на постаменте. Возмутившимся прохожим они заявили, что таким образом продолжают декоммунизацию, объявленную в стране.

К месту происшествия была вызвана полиция.

Николай Ватутин - Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину.

Инциденты с разрушением памятников Ватутину и ранее происходили в разных городах Украины. В апреле украинские националисты осквернили могилу Ватутина, которая расположена в Мариинском парке Киева. Они повесили на расположенный там монумент табличку "Палач, уничтоженный украинскими националистами" и потребовали снести его памятник. Позднее, в середине мая, памятник облили красной краской.

В конце июля Киевский городской совет предложил семье Ватутина забрать прах из Мариинского парка и перезахоронить в другом месте. В августе и сентябре неизвестные осквернили памятник генералу в Полтаве, облив его красной краской. Годом ранее там же вандалы разбили мемориальную табличку около монумента.

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