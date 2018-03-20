ООН: более 100 тысяч человек покинули район Африна из-за боев

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 100 тысяч гражданских лиц покинули район города Африн вследствие боевых действий, сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махечич.

"На северо-востоке Сирии возникла чрезвычайна ситуация: 104 тыс. человек, по оценкам, покинули свои дома в районе Африн из-за недавней эскалации боев", - сказал он. Большинство из них - около 75 тыс. - размещены в городе Телль-Рифат. Еще примерно 29 тыс. - в Нубеле и Эз-Захре.

По данным УВКБ, за последние дни в пригороде Дамаска - Восточной Гуте из своих домов бежали более 45 тыс. гражданских лиц. Посетившие места временного размещения сотрудники управления расценили ситуацию как "плачевную". По их сведениям, прибывшие из этого района тысячи людей "изнурены, голодны, испытывают жажду и больны".

Ситуация в Африне

В воскресенье формирования ССА вошли в Африн и взяли под свой контроль некоторые части этого населенного пункта в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". Представитель ССА, Мухаммед аль-Хамадин, сообщал, что бойцы ССА вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада этого города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.

Восточная Гута

После принятия 24 февраля Советом Безопасности резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, обстреливавшими коридор из этого района и насильственно удерживавшими местных жителей, однако позднее ситуация в стабилизировалась. 13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Как сообщили в понедельник в Минобороны, всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 тыс. 702 человека, большинство из которых - дети. Их жизнь находится в безопасности.