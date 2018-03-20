Бибилов пригласил Путина на празднование 10-летия признания РФ независимости Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пригасил главу российского государства на 10-летие признания независимости республики, сообщила во вторник пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Бибилов позвонил по телефону Путину, чтобы поздравить его с убедительной победой на президентских выборах.

"Я рассчитываю на продолжение взаимодействия, на новую встречу с вами, Владимир Владимирович, в удобное для вас время. И позвольте еще раз пригласить вас на мероприятия, посвященные 10-летию признания Южной Осетии со стороны Российской Федерации (26 августа 2018 года - прим. ТАСС)", - процитировала слова Бибилова его пресс-секретарь.

По ее словам, Бибилов "поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента и рассказал, как проходило голосование [граждан РФ] в Южной Осетии". "По сравнению с прошлыми президентскими выборами людей на избирательные участки пришло на 20% больше. Это говорит о том, что народ Южной Осетии полностью поддерживает и очень благодарен вам. Радость от победы в Южной Осетии не меньше, чем в России", - сказал Бибилов.

По словам пресс-секретаря, в ходе разговора с обеих сторон был подтвержден настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества и взаимодействия в рамках Договора о союзничестве и интеграции, подписанного в 18 марта 2015 года.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.