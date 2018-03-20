Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бибилов пригласил Путина на празднование 10-летия признания РФ независимости Южной Осетии

Международная панорама
20 марта, 14:11 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 20, марта. /ТАСС

Ранее глава республики позвонил российскому президенту, чтобы поздравить его с убедительной победой на выборах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЦХИНВАЛ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пригасил главу российского государства на 10-летие признания независимости республики, сообщила во вторник пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Бибилов позвонил по телефону Путину, чтобы поздравить его с убедительной победой на президентских выборах.

"Я рассчитываю на продолжение взаимодействия, на новую встречу с вами, Владимир Владимирович, в удобное для вас время. И позвольте еще раз пригласить вас на мероприятия, посвященные 10-летию признания Южной Осетии со стороны Российской Федерации (26 августа 2018 года - прим. ТАСС)", - процитировала слова Бибилова его пресс-секретарь.

По ее словам, Бибилов "поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента и рассказал, как проходило голосование [граждан РФ] в Южной Осетии". "По сравнению с прошлыми президентскими выборами людей на избирательные участки пришло на 20% больше. Это говорит о том, что народ Южной Осетии полностью поддерживает и очень благодарен вам. Радость от победы в Южной Осетии не меньше, чем в России", - сказал Бибилов.

По словам пресс-секретаря, в ходе разговора с обеих сторон был подтвержден настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества и взаимодействия в рамках Договора о союзничестве и интеграции, подписанного в 18 марта 2015 года.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия Россия Южная Осетия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
2
Биография Николя Саркози
3
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов