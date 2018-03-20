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Корбин призвал Великобританию работать с РФ вопреки всем обвинениям

Международная панорама
20 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Глава лейбористов пообещал поддерживать диалог с Владимиром Путиным в случае победы его партии на британских выборах

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Великобритания по-прежнему должна "вести дела" с Россией, несмотря на ее утверждения о возможной причастности российской стороны к отравлению в Солсбери. Об этом заявил лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью Radio 4 вещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого распространены во вторник.

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По словам политика, он будет "вести дела" с российским президентом Владимиром Путиным, если лейбористы придут к власти в Соединенном Королевстве. "Буду ли я вести дела с Путиным? Конечно. И я вступил бы с ним в спор по вопросу о правах человека в России, по всему спектру [двусторонних отношений]", - отметил Корбин.

Людям, по его словам, "не следует стрелять [по-ковбойски] с бедра", а ожидать завершения работы экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), исследующих отравляющее вещество, считает он. Прежде чем обвинять Москву, Корбин, по его словам, хотел бы получить "абсолютно исчерпывающий ответ" об источнике нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на убийство.

"Все указывает на причастность России к этому [отравлению], и, очевидно, производство материала было изначально предпринято российским государством", - предположил лидер лейбористов. "Считаю, что Россия должна нести за это ответственность, но [прежде] должен быть дан абсолютно исчерпывающий ответ на вопрос, откуда появилось нервно-паралитическое вещество", - подчеркнул он.

Корбин в статье, опубликованной ранее в газете The Guardian, отметил, что попытка "бежать впереди доказательств, собираемых полицией, в возбужденной парламентской атмосфере не отвечает ни правосудию, ни национальной безопасности".

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